Руководитель «Хааса» вступился за Грожана, которого обвиняют в расизме в социальных сетя

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вступился за пилота команды, Ромена Грожана, которого раскритиковали в соцсетях из-за нежелания гонщика поддержать акции протеста против расизма и социальной несправедливости.

Во время «Гран-при Венгрии» француз заявил, что ему было достаточно один раз преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны») и больше не собирается этого делать. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон негативно отреагировал на высказывание Грожана.

— Кажется, я уже говорил это раньше: каждый человек волен выражать свое мнение так, как ему хочется, — цитирует GPFans Штайнера. — Все могут высказывать свое мнение или помогать кому-то так, как считает нужным. Я уверен, и могу подтвердить это публично — Ромен не расист. Если люди считают его расистом, потому что он не носил черную футболку, то это неправильно, нельзя судить людей по таким вещам. Уважение к другим должно быть в сердце, а не на футболке. Я знаю, что Ромен — не тот, кем считают его авторы подобных обвинений.