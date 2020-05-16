Руководитель «Хааса»: «С удовольствием пригласили бы Феттеля к себе, но у него другие планы»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил возможность перехода в команду пилота Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.

— С радостью пригласили бы Себастьяна, но мне кажется, что мы для него еще не готовы, — сказал в подкасте Formula 1 Nation Штайнер. — Думаю, у Феттеля совсем другие планы на будущее.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель хочет продолжить карьеру в «Мерседесе» либо уйти из «Формулы-1».