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Руководитель «Хааса»: «С удовольствием пригласили бы Феттеля к себе, но у него другие планы»

09:58

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил возможность перехода в команду пилота Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.

— С радостью пригласили бы Себастьяна, но мне кажется, что мы для него еще не готовы, — сказал в подкасте Formula 1 Nation Штайнер. — Думаю, у Феттеля совсем другие планы на будущее.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель хочет продолжить карьеру в «Мерседесе» либо уйти из «Формулы-1».

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