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Руководитель «Хааса» прокомментировал информацию об инциденте в ночном клубе с участием Мазепина

17:43
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Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал информацию об инциденте в ночном клубе с участием пилота команды Никиты Мазепина.

«Мне уже сообщили об этом видео. Думаю, происходящее на кадрах больше смахивает на спор с одним из охранников, чем на драку. Это больше походило на обычный словесный спор.

Я еще не разговаривал с ним, потому что мы пока не встречались. Но все выглядит так, что он просто высказал свою точку зрения, когда не смог добиться того, чего хотел. Кто бы сейчас что-либо ни сделал, это кем-то снимается. У Никиты есть репутация, но я бы сказал, что она не так важна. После этого проще ему не будет», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

10 ноября в СМИ появилось видео, на котором гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Mundo Deportivo сообщило, что россиянина выгнали из заведения.

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/steiner-responds-to-mazepin-nightclub-footage-his-reputation-is-played-up-a-bit

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Екатерина Савостина все материалы автора
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