Руководитель «Хааса» похвалил Мазепина и Шумахера за выступление на «Гран-при Штирии»
Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил выступление своих пилотов на «Гран-при Штирии». Мик Шумахер занял 16-е место, Никита Мазепин стал 18-м.
«С нашей стороны получилась интересная и хорошая гонка, — цитирует Штайнера Autosport 27 июня. — Наши парни боролись на трассе, но всё было именно в том ключе, в котором они заранее договаривались, так что я рад этому. Они вели себя уважительно, чего я от них и ожидаю. К сожалению, Никита оказался под синими флагами, а в таком режиме на короткой трассе шины быстро загрязняются, и ты уже не можешь ничего поделать.
Мику чуть больше повезло с синими флагами, что ему удалось в том числе и благодаря высокому темпу. Так что нам нужно изучить, как он смог показать такую хорошую скорость в конце гонки. Мы финишировали на 16-й и 18-й позиции, но процесс обучения гонщиков продолжается, я вижу прогресс, и меня это радует».
Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку лучших также попали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса».
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/70674-gyunter-shtayner-pohvalil-nikitu-mazepina-i-mika-shumahera
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