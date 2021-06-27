Руководитель «Хааса» похвалил Мазепина и Шумахера за выступление на «Гран-при Штирии»

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил выступление своих пилотов на «Гран-при Штирии». Мик Шумахер занял 16-е место, Никита Мазепин стал 18-м.

«С нашей стороны получилась интересная и хорошая гонка, — цитирует Штайнера Autosport 27 июня. — Наши парни боролись на трассе, но всё было именно в том ключе, в котором они заранее договаривались, так что я рад этому. Они вели себя уважительно, чего я от них и ожидаю. К сожалению, Никита оказался под синими флагами, а в таком режиме на короткой трассе шины быстро загрязняются, и ты уже не можешь ничего поделать.

Мику чуть больше повезло с синими флагами, что ему удалось в том числе и благодаря высокому темпу. Так что нам нужно изучить, как он смог показать такую хорошую скорость в конце гонки. Мы финишировали на 16-й и 18-й позиции, но процесс обучения гонщиков продолжается, я вижу прогресс, и меня это радует».

Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку лучших также попали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса».