Руководитель «Хаас» ответил на жалобу Мазепина о перегреве ног в болиде

Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал недовольство российского гонщика Никиты Мазепина сильным перегревом ног в болиде.

«Мазепин несколько раз жаловался на перегрев ног. Мы всегда стараемся все сделать лучше, но, кажется, это происходит только с ним. Это то же шасси, что и в прошлом году, поэтому у нас никогда не было проблем. Я не спрашивал конкретно Мика [Шумахера], но он никогда не жаловался на это и наверняка будет продолжать это делать.

Нам нужно выяснить, почему возникает перегрев. Нам нужно что-то сделать, может быть, что-то сделаем с ботинками Мазепина, но совершенно точно никакой поломки или что-то в этом роде не было", — передает слова Штайнера издание Race.

22-летний Мазепин стал пилотом «Хаас» в 2021 году. На «Гран-при США», которое проходило 22-24 октября 2021 года, Никита в финальной гонке приехал 17-м. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 5 по 7 ноября в Мехико (Мексика).