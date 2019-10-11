Руководитель «Хааса» оштрафован на 7,5 тысяч евро

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оштрафован на 7,5 тысяч евро за поведение во время «Гран-при России». Он назвал «идиотским» решение стюардов, оштрафовавших Кевина Магнуссена на пять секунд за нарушение границ трассы, сообщает Motorsport-Total.

Штайнер на слушании признал, что выбрал недопустимые слова и принес свои извинения. Судьи признали Штайнера виновным в нарушении двух подпунктов одной статьи спортивного кодекса ФИА и решили оштрафовать его.