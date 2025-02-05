Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 05:06

Руководитель «Хааса» Комацу: «Не думаю, что Никита Мазепин и Мик Шумахер могут быть примером для подражания»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитесь «Хааса» Аяо Комацу посоветовал пилотам команды Эстебану Окону и Оливеру Берману не подражать примеру Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Не думаю, что Никита и Мик могут служить примером для подражания. Если наши пилоты будут следовать примеру Мазепина и Шумахера, то у нас будут проблемы! Сейчас в команде совершенно другая динамика и гонщики. Эстебан и Олли — два очень, очень хороших пилота, они могут стать лучше вместе», — цитирует Комацу GPblog.

Лучшим результатом 25-летнего Мазепина было 14-е место в «Формуле-1», в 2021 году «Хаас» расторг договор с россиянином. Мик Шумахер с 2023 года стал резервным гонщиком «Мерседеса», лучшим результатом 25-летнего немца является 6-е место на «Гран-при Австралии» в 2022 году, тогда он еще представлял американскую команду.

Источник: GPblog
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
Эстебан Окон
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митчелл-Мальм рассказал, при каком раскладе Хэмилтон покинет «Феррари»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости