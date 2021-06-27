Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подарил Мазепину волчок

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер сделал шуточный подарок российскому пилоту Никите Мазепину, обыграв его прозвище.

Из-за своих ошибок на трассе россиянин получил прозвище Mazespin (от слова spin — разворот). Штайнер подарил гонщику волчок, вспомнив об этом. В своем Instagram Мазепин опубликовал видео того, как он получал подарок.

«Небольшой подарок, чтобы ты мог продолжать мазеспиннить», — пошутил Штайнер.

На «Гран-при Штирии» Мазепин занял 18-е место, став последним из финишировавших.