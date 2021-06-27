Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подарил Мазепину волчок

18:46
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
Теги:

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер сделал шуточный подарок российскому пилоту Никите Мазепину, обыграв его прозвище.

Из-за своих ошибок на трассе россиянин получил прозвище Mazespin (от слова spin — разворот). Штайнер подарил гонщику волчок, вспомнив об этом. В своем Instagram Мазепин опубликовал видео того, как он получал подарок.

«Небольшой подарок, чтобы ты мог продолжать мазеспиннить», — пошутил Штайнер.

На «Гран-при Штирии» Мазепин занял 18-е место, став последним из финишировавших.

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Юссуф Поульсен похвалил игру сборной России в обороне
Ковтун ответил Ягудину: «Вирус передается только в ресторанах, в метро и на концертах нет»
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд