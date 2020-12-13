Руководитель «Хаас» заявил, что обсудит с Мазепиным его ситуацию после гонки в Абу-Даби

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что проведет работу с российским гонщиком Никитой Мазепиным после «Гран-при Абу-Даби», который станет последним в сезоне-2020.

Ранее Мазепин, подписавший контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. Видео распространилось в интернете и вызвало скандал, а петиция с призывом лишить россиянина места в «Формуле-1» собрала более 30 тысяч подписей.

— Мы уже говорили с Никитой по этому поводу, продолжим наш разговор после гонки в Абу-Даби, — приводит RaceFans слова Штайнера. — Мы серьезно относимся к инциденту, я не хочу заниматься им между делом. Пусть лучше сначала пройдет гонка. Мы с Мазепиным общались и продолжаем разбираться, если посчитаем нужным высказаться публично — сделаем это.

Мазепин начнет выступления за «Хаас» с сезона-2021. Его партнером по команде станет Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.