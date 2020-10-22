Руководитель «Хаас» поблагодарил Грожана и Магнуссена за работу

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение команды не продлевать контракты с пилотами Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном.

— Хочу поблагодарить Ромена и Кевина за их упорную работу на протяжении последних нескольких сезонов, — приводит пресс-служба «Хаас» слова Штайнера. — Ромен стал фундаментальным звеном при создании команды, а его результаты на старте сезона-2016 стали наградой не только за талант, но и за усилия всей команды. Когда год спустя к нам присоединился Кевин, мы тут же получили результат: обе машины набирали очки, мы впервые попали в топ-10 обоими болидами на гонке в Монако.

В 2020 году предстоит еще много гонок. Сезон получается тяжелым, но оба пилота делают все возможное, чтобы добиваться результата за рулем машины. Мы ценим их вклад и продолжим двигаться вперед вместе до декабрьской гонки в Абу-Даби, которая станет последней в сезоне.

Грожан выступал за «Хаас» с момента основания команды в 2016 году. Магнуссен пришел в американский коллектив годом позже.