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Руководитель «Хаас» оценил агрессивный стиль пилотажа Мазепина

12:58
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил агрессивный стиль вождения российского гонщика команды Никиты Мазепина.

«Я уже привык ходить со своими пилотами к стюардам после гонок. Так было с Кевином Магнуссеном, он постоянно был плохим парнем на трассе, но со временем стал спокойнее», — цитирует Motorsport-Total Штайнера.

Мазепин дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, который стартует 28 марта. Первой гонкой сезона станет «Гран-при Бахрейна».

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/steiner-ueber-masepin-fahrweise-bin-ja-gewohnt-zu-den-kommissaren-zu-gehen-21030511

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