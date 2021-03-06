Руководитель «Хаас» оценил агрессивный стиль пилотажа Мазепина
12:58
Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил агрессивный стиль вождения российского гонщика команды Никиты Мазепина.
«Я уже привык ходить со своими пилотами к стюардам после гонок. Так было с Кевином Магнуссеном, он постоянно был плохим парнем на трассе, но со временем стал спокойнее», — цитирует Motorsport-Total Штайнера.
Мазепин дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, который стартует 28 марта. Первой гонкой сезона станет «Гран-при Бахрейна».
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/steiner-ueber-masepin-fahrweise-bin-ja-gewohnt-zu-den-kommissaren-zu-gehen-21030511
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