Руководитель «Хаас» оценил агрессивный стиль пилотажа Мазепина

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил агрессивный стиль вождения российского гонщика команды Никиты Мазепина.

«Я уже привык ходить со своими пилотами к стюардам после гонок. Так было с Кевином Магнуссеном, он постоянно был плохим парнем на трассе, но со временем стал спокойнее», — цитирует Motorsport-Total Штайнера.

Мазепин дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, который стартует 28 марта. Первой гонкой сезона станет «Гран-при Бахрейна».