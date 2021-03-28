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Руководитель «Хаас» назвал причину неудачи Мазепина в квалификации «Гран-при Бахрейна»

11:32
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, почему россиянин Никита Мазепин неудачно выступил в квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Мы хотели сделать по три попытки на каждой машине, но нам не хватило времени. У Никиты что-то случилось с электронной системой тормозов, на третьем круге у него просто заклинило тормоза», — приводит F1Only слова Штайнера.

Мазепин показал худший результат по итогам квалификации и занял 20-е место. Россиянина дважды развернуло на трассе во время сессии.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://f1only.fr/nikita-mazepin-haas-grille-depart-bahrein-f1/

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