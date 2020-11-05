Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда еще не определилась с составом пилотов на сезон-2021. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что места Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, покидающих американский коллектив после 2020 года, займут Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

— Мы еще не решили взять двух новичков, — приводит Motorsport.com слова Штайнера. — Мы обсудили риски и возможности. Очевидно, что два новичка — риск. Рядом с ними не будет опытного пилота, который смог бы следить за данными и так далее. В таком случае, нам самим придется разбираться в том, что происходит, и есть вероятность, что все будет складываться плохо. Плюс привлечения новичков заключается в том, что их можно направить в нужное русло. Если раньше такого не происходило, это не значит, что идея не сработает. Есть риск, и я не хочу закрывать на него глаза.