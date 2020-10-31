Руководитель «Хаас»: «Для нас было бы честью поработать с Миком Шумахером»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о переходе в команду Мика Шумахера, сына легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

— Возвращение фамилии Шумахер пойдет на пользу и Германии, и «Формуле-1», — приводит GrandPX слова Штайнера. — Для команды «Хаас» было бы большой честью поработать с Миком. Сейчас он — гонщик «Феррари», но было бы неплохо, если бы мы смогли решить вопрос до конца сезона.