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Руководитель «Хаас»: «Для нас было бы честью поработать с Миком Шумахером»

14:59
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о переходе в команду Мика Шумахера, сына легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

— Возвращение фамилии Шумахер пойдет на пользу и Германии, и «Формуле-1», — приводит GrandPX слова Штайнера. — Для команды «Хаас» было бы большой честью поработать с Миком. Сейчас он — гонщик «Феррари», но было бы неплохо, если бы мы смогли решить вопрос до конца сезона.

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