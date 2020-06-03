Руководитель «Формулы-1»: «Если у пилота или члена команды найдут коронавирус, гонки не будут отменять»

Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри рассказал, что гонки не будут отменять в случае, если у кого-то из пилотов или представителей команд будет обнаружен коронавирус.

— Если у кого-то обнаружат заражение, это не приведет к отмене этапа, — приводит Motorsport.com слова Кэри. — Мы требуем от команд разработать процедуру по обеспечению карантина. У нас есть возможность изолировать конкретного человека и найти ему замену. Есть много «если», невозможно предусмотреть все, но этап не будет отменен, если команда не сможет принять участие. Не думаю, что смогу объяснить все возможные варианты, но мы подготовим сценарий, при котором обнаружение заражения не будет приводить к отмене гонок. На случай, если у кого-то из пилотов выявят коронавирус, у команд есть резервные пилоты. Мы должны быть уверены, что решим любые проблемы, делаем все, чтобы создать безопасную обстановку. У нас есть целый ряд правил, где-то на 80-90 страниц, где подробно описывается, как добраться до трассы, как вести себя в отеле, в паддоке, есть указания по поводу питания и тестирования.

Ранее стало известно, что сезон-2020 в «Формуле-1» стартует 5 июля. Сезон стартует двумя гонками в Австрии, который пройдут 5 и 12 июля соответственно. Также болельщиков ждут сдвоенные гонки в Сильверстоуне (2 и 9 августа). Кроме того, запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).