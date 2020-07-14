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Руководитель «Феррари»: «Возможно, наши проблемы — в концепции болида»

14:32

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о неудачном начале сезона для команды. После двух этапов сезона-2020 «Формулы-1» итальянская команда занимает пятое место в Кубке конструкторов. Болид команды уступают лидерам по чистой скорости и занимает пятое место среди всех команд.

— Простого решения в сложившейся ситуации нет, — цитирует La Gazzetta dello Sport Бинотто. — Нам нужно найти источник проблемы, чтобы прогрессировать. Возможно, дело в концепции болида. Самое главное сейчас — действовать открыто и подробно изучить нашу проблему.

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