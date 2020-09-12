Руководитель «Феррари»: «У Мика Шумахера отличная возможность попасть в «Формулу-1» в 2021 году»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто намекнул на возможный дебют Мика Шумахера в «Формуле-1» в сезоне-2021.

— Рад, что у Мика все хорошо в «Формуле-2», — приводит RTL слова Бинотто. — Он борется за чемпионство и должен сейчас сосредоточиться на этом. У него отличная возможность попасть в «Формулу-1» в следующем году, мы должны помочь ему подготовиться к этому шагу как можно лучше. Мы дадим ему возможность выступать на пятничных свободных заездах, но сначала надо кое-что уладить.

За 3 гонки до конца сезона-2020 в «Формуле-2» Мик Шумахер занимает 2-е место в личном зачете, отставая от лидера, Каллума Илотта на 6 очков.