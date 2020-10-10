Руководитель «Феррари»: «Скоро Мик Шумахер будет в «Формуле-1»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что пилот «Формулы-2» Мик Шумахер в ближайшее время станет гонщиком одной из команд «Формулы-1».

— Думаю, скоро Мик будет в «Формуле-1», — приводит GrandPX слова Бинотто. — В ближайшие недели мы примем решение по поводу того, какой вариант лучше всего подойдет Шумахеру и другим пилотам академии «Феррари». Нам нужно еще несколько дней, чтобы все обдумать.

Шумахер лидирует в личном зачете «Формулы-2» за 4 гонки до конца сезона-2020. 21-летний немец должен был дебютировать в «Формуле-1», проведя первую практику «Гран-при Айфеля» за рулем «Альфа Ромео», однако сессия была отменена из-за погодных условий.