Руководитель "Феррари" считает свою команду молодой по сравнению с "Мерседесом"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто считает, что "скудерия" не столь опытна, как их соперники из "Мерседеса".

- "Мерседес" – очень стабильная команда, – цитирует Бинотто Autosport. – Уже много лет их сотрудники работают на одних и тех же местах, тогда как в "Феррари" сейчас происходят перестановки, и в этом смысле мы очень молодой коллектив в сравнении с ними. Многие из нас немолоды, но еще не слишком опытны в своей должности.

"Мерседес" лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 295 очков. У "Феррари" 172 очка и второе место.

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