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Сегодня, 22:04

Руководитель «Феррари» объяснил тактику команды по ходу «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил тактику команды по ходу «Гран-при Великобритании».

«Мы считаем, что расстояния между болидами не хватало, чтобы поменять шины обоим пилотам. Пришлось выбирать между двумя машинами. Мы решили позвать в боксы Карлоса и сохранить позицию Шарля на трассе.

Не было понятно, как поступят остальные. Также мы надеялись на то, что «софт» станет деградировать быстрее, но этого не произошло», — заявил руководитель «Феррари» в интервью Sky Sports.

Карлос Сайнс получил свежие покрышки при появлении машины безопасности и в итоге выиграл гонку. Лидировавший ранее Шарль Леклер остался на старом комплекте и финишировал четвертым.

Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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