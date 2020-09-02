Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил шансы команды на возвращение в группу лидеров в ближайшее время.

— Сколько времени уйдет на возвращение команды на вершину? Переход к победному циклу всегда занимал несколько лет, — приводит RaceFans слова Бинотто. — Чудес в «Формуле-1» не бывает, нужно терпение и стабильность. В этом году нельзя дорабатывать двигатель, мы ничего не можем сделать с этим. Наш основной план — сосредоточиться на следующих сезонах. Мы рассчитываем прибавить в следующем году, потому что видим хороший прогресс в работе с машиной. Чтобы хорошо выступить в 2021-м году, надо понять, в чем мы слабы сейчас и убедиться, что мы сможем справиться с этими слабостями.

После семи гонок сезона-2020 «Феррари» занимает 5-е место в Кубке конструкторов.