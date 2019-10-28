Руководитель «Феррари»: «Не думали, что можно проехать с одним пит-стопом»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто — о выступлении команды на «Гран-при Мексики». Себастьян Феттель занял второе место, Шарль Леклер — четвертое. Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

— Я считаю, что по ходу дистанции мы все делали правильно. Хотя сейчас, по окончании гонки, это может выглядеть иначе, — цитирует Бинотто Autosport. — Соперники выбрали правильную тактику. Нам было трудно защищаться, а когда мы преследовали соперников, шины начинали перегреваться. Учитывая ранний пит-стоп, Шарль не мог проехать гонку с одной остановкой. И вообще, основываясь на вчерашних данных, мы не думали, что можно проехать дистанцию с одним пит-стопом. Теперь мы понимаем, что ошибались.