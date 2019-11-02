Руководитель «Феррари»: «Мы должны больше рисковать»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что его команда должна быть более смелой на трассе и в своей стратегии. По его словам, это позволит опередить «Мерседес».

— Мы должны больше рисковать, быть смелее. Говоря об этом, я имею в виду гонку в Мексике. Вероятно, нам не следовало останавливать на пит-стоп Леклера, когда мы это сделали, — цитирует GPToday Бинотто. — Но мы были уверены, что шины не выдержат до конца. Это было неверное предположение. То есть нам надо улучшить наше понимание поведения шин, надо усовершенствовать аналитическую модель. Мы пытаемся это сделать.