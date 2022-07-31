Руководитель «Феррари»: «Полностью поддерживаю стратегов, у «Феррари» отличная команда»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о резальтах команды на «Гран-при Венгрии».

Карлос Сайнс и Шарль Леклер стартовали вторым и третьим, а завершили гонку на четвертой и шестой позициях соответственно.

«Потребуется хотя бы несколько часов или несколько дней, чтобы проанализировать случившееся. Безусловно, мы не показывали скорость, которую ожидали, машина работала не особо здорово — может, из-за того, что было гораздо холоднее, чем в пятницу.

Сегодня болид вел себя не очень хорошо в первый раз в этом сезоне — вот в чем дело.

В целом шины работали не так, как мы ожидали — главным образом потому, что машина работала не так, как мы ожидали. Надо посмотреть, проанализировать и сделать выводы.

Если смотреть на сезон в общем, мы сделали правильный выбор во Франции, в Австрии, во многих других случаях. Порой мы ошибаемся, как и остальные команды. Но команда стратегов у нас отличная. Я их полностью поддерживаю, потому что доверяю им», — цитирует Бинотто Sky Sports.