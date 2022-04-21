Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал продление контракта с Карлосом Сайнсом.

«Я неоднократно говорил, что считаю нашу пару гонщиков лучшей в «Формуле-1», поэтому продление контракта с Карлосом казалось абсолютно естественным шагом для обеспечения стабильности и преемственности. Карлос доказал, что у него есть талант, который мы ожидали. Он показывает впечатляющие результаты и выжимает максимум из всех возможностей. Вне болида Карлос упорно трудится, не упуская ни малейшей детали, и это помогает прогрессировать всей команде. Вместе мы можем ставить перед собой амбициозные задачи. Я уверен, что наряду с Шарлем он сыграет важную роль в становлении легенды «Феррари» и напишет новые главы в истории команды», — приводит слова Бинотто сайт «Феррари».

Сайнс продолжит представлять команду в «Формуле-1» до конца 2024 года.

После трех этапов сезона-2022 гонщик занимает третье место в личном зачете «Формулы-1» с 33 очками. Лидером является его партнер по команде Шарль Леклер с 71 очком.

Ближайший этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 апреля в Имоле.