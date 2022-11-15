Бинотто: «Феррари» прекратила развивать болид, так как закончились деньги в пределах потолка расходов»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда рано прекратила дорабатывать болид по ходу сезона-2022 «Формулы-1».

«Выбора не было, просто закончились деньги в пределах потолка расходов. Не было возможности развивать машину, поэтому мы остались в том же положении. На разработку болида на следующий сезон это не повлияло, но мы решили остановить работу над актуальной машиной, ведь помимо самих исследований нужно производить детали. Такие лишние траты мы не могли себе позволить», — приводит слова Бинотто Autosport.

«Феррари» не выигрывала «Гран-при» с гонки в Австрии в июле 2022 года. Перед заключительным этапом сезона команда занимает второе место в Кубке конструкторов (524 очка), «Мерседес» — третий (505 очков).