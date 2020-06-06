Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о будущей паре пилотов команды. С 2021 года вместе с Шарлем Леклером за итальянскую команду будет выступать Карлос Сайнс, который займет место Себастьяна Феттеля.

— Мы много лет инвестировали в Леклера, надеемся, в будущем он станет еще сильнее, поэтому и продлили его контракт до конца 2024 года, — цитирует Marca Бинотто. — Уверен, «Феррари» может положиться на Шарля, он способен стать лучшим гонщиком в истории «Формулы-1». Не думаю, что между ним и его новым напарником, Карлосом Сайнсом, возникнут проблемы. Если какие-то моменты и будут, то справляться с этим — моя работа. Первый год для Сайнса будет сложным, потому что ему нужно будет привыкнуть к команде и машине. Это — причина, по которой мы не стали заключать с ним контракт на один год. Знаю, что Карлос — быстрый пилот и может стать чемпионом мира.

Нужно настраиваться позитивно. Карлос и Шарль — два очень сильных гонщика, командный дух для нас в приоритете. Кто окажется первым — решится на трассе, как во времена Михаэля Шумахера. Он каждый год начинал наравне с партнером по команде, но к третьему этапу становилось ясно, кто — первый пилот.