Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен в настрое Шарля Леклера и Карлоса Сайнса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен в настрое пилотов команды Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и всего коллектива.

У Леклера два схода в трех гонках и худший старт сезона за скудерию. Он набрал лишь 6 очков. На счету Сайнса 20 баллов, испанец находится на пятой строчке в чемпионате.

«Я абсолютно не сомневаюсь в мотивированности Шарля. Конечно, старт сезона вовсе не идеальный. У нас сход в Бахрейне, штраф в Джидде и сход в Мельбурне. План был совсем не таким. Однако мотивация все еще есть. И я бы очень разочаровался, если бы они были расслаблены и счастливы в данной ситуации.

Важнее всего сохранять мотивацию, работать в одном направлении и поддерживать команду. Карлос работал на симуляторе на прошлой неделе, Шарль будет на этой неделе. Никаких проблем с мотивацией нет. Конечно, мы ожидали не такого, но все это понимают. На мой взгляд, все очень мотивированы, сосредоточены. Гонщики сильно нас поддерживают. Более чем хорошее настроение в команде», — приводит слова Вассера Autosport.

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка).