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27 января, 21:53

Руководитель «Феррари» Вассер: «Я убежден, что у команды есть все необходимое для победы»

Алина Савинова
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, сможет ли команда одержать победу в Кубке конструкторов в сезоне-2023.

«Конечно, мой опыт пока ограничивается парой недель, но я убежден, что у команды есть все необходимое для победы. Нам просто нужно сложить все воедино и хорошо выполнить свою работу. Но всем, что нужно, мы уже располагаем. Если в ближайшие годы или месяцы мы будем работать лучше, чем остальные, то сможем победить. Никому ничего не гарантировано. Всего пару лет назад некоторые команды по-настоящему доминировали, а сейчас они нигде. Мир «Формулы-1» постоянно меняется, так что нам надо просто концентрироваться на своей работе, на выступлениях», — приводит Motorsport слова Вассера.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков). Последний раз итальянская команда выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году.

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/vasseur-convinced-ferrari-has-everything-it-needs-to-win-f1-title/10425069/
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