Руководитель «Феррари»: «Если нужно, то мы готовы проводить по две гонки за уикенд»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда готова проводить по две гонки за выходные, если это потребуется.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

— Я уверен, что исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри и команды справятся и организуют настолько хороший чемпионат, насколько это возможно сейчас, — приводит Sky Sports слова Бинотто. — С нашей стороны могу сказать, что «Феррари» готова ко всему, будь это сокращенные гоночные уикенды или проведение двух гонок за выходные. Мы понимаем, что нужно быть гибкими, надо убедиться, что мы покажем фанатам максимально хорошие гонки.

Практически все соревнования в мире отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometers на день 11 апреля, в мире зарегистрировано 1 703 018 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 843 летальных исхода, выздоровели 377 090 человек.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.