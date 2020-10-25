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Руководитель «Феррари»: «Болиды Леклера и Феттеля абсолютно идентичны. Мы ждем большего от Себастьяна»

19:57
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на заявление пилота команды Себастьяна Феттеля о том, что болид его партнера по команде, Шарля Леклера, лучше оснащена технически.

— Наши машины абсолютно идентичны, — приводит FormulaPassion слова Бинотто. — Сомнений в этом нет. Надеюсь, Себастьян сможет хорошо выступить в квалификации на следующем этапе в Имоле, начнет больше проявлять свои качества гонщика, в которых тоже нет сомнений. Шарль Леклер очень хорош, мы ждем лучших результатов от нашего второго пилота.

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