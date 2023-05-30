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Сегодня, 12:01

Руководитель «Астон Мартин»: «Не считаю, что Алонсо в Монако проиграл из-за лишнего пит-стопа»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подробно объяснил неоптимальную стратегию Фернандо Алонсо на «Гран-при Монако».

Алонсо боролся за победу в Монако с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Когда над трассой пошел дождь, Алонсо установили еще один комплект «сликов» и лишь через круг — «промежуточные» шины.

«Надо смотреть на гонку в целом. Естественно, в таких условиях, когда не понимаешь, что случится, пытаешься оставаться на трассе как можно дольше. Мы не ожидали, что дождь будет таким сильным, если честно. Мы думали, что пройдет короткий заряд, и трасса быстро высохнет, потому что асфальт был очень горячим.

В обычных обстоятельствах мы бы сказали: ладно, остаемся на треке еще на один, два или три круга. Но шины уже были сильно изношены. И мы видели, что температура снижается, так что это был риск. С учетом всей информации мы решили поставить «медиум», но как только машина выехала из боксов, дождь усилился — пришлось возвращаться.

Мы неправильно оценили ситуацию, потому что на этой части трассы (на пит-лейн) дождь долго не начинался. Кроме того, здесь дождь был наименее интенсивным. Потеряли ли мы победу? Нет, я не считаю, что мы проиграли из-за этого. Если мы поставили «промежуточные» шины, Макс сделал бы то же самое. Более того, было отставание. Не думаю, что итог сильно изменился бы», — приводит слова Крака Autosport.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако». Вторым финишировал Алонсо («Астон Мартин»), на третьей строчке — француз Эстебан Окон («Альпин»).

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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