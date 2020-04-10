Руководитель «АльфаТаури»: «Если «Формуле-1» повезет и сезон состоится, то Квяту и Гасли придется непросто»

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост заявил, что пилотов команды, Даниила Квята и Пьера Гасли, ждут изнурительные нагрузки в случае, если сезон-2020, отложенный из-за пандемии коронавируса, все же состоится.

— Сложно сказать, когда закончится кризис, ученые до сих пор не нашли вакцину, — цитирует SpeedWeek Тоста. — Тем не менее, наши гонщики продолжают интенсивно тренироваться. Если «Формуле-1» повезет и сезон-2020 состоится, то Квяту и Гасли придется непросто — гонки будут следовать одна за другой.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.