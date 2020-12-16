Руководитель «Альфа Таури» прокомментировал подписание контракта с Цунодой

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал подписание контракта с Юки Цунодой.

«Ред Булл» следил за выступлениями Цуноды долгое время, я уверен, что он станет отличным дополнением к команде. В минувшем сезоне он продемонстрировал смесь агрессивного пилотажа и технической осведомленности. На тестах в Абу-Даби он показал, что способен быстро учиться и готов сделать шаг вперед", — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Тоста.

В сезоне-2020 Цунода занял третье место в личном зачете «Формулы-2», уступив чемпиону Мику Шумахеру 15 очков. Во вторник, 15 декабря японец принял участие в тестовых заездах «Формулы-1» на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем «Альфа Таури». В сезоне-2021 японец займет в итальянской команде место россиянина Даниила Квята.