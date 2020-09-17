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Руководитель «Альфа Ромео» заявил, что хочет сохранить Райкконена в команде на следующий сезон

13:16
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер заявил, что команда хочет сохранить Кими Райкконена в качестве боевого пилота на сезон-2021 «Формулы-1».

— У нас есть несколько молодых пилотов «Феррари» и, в первую очередь, есть Кими, — цитирует PlanetF1 Вассера. — Мы хотим сначала понять планы Райкконена, а затем уже рассматривать другие варианты. Если обе стороны будут заинтересованы в сотрудничестве, то есть смысл его продолжить. Невозможно найти более опытного гонщика, чем Кими. Это его преимущество.

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