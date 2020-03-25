Руководитель «Альфа Ромео» считает, что «Формулу-1» ждет дезертирство команд

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер предположил, как пандемия коронавируса может отразиться на командах. Старт сезона был перенесен на лето.

— Это глубочайший кризис в современной истории «Формулы-1», — приводит слова Вассера Motorsport со ссылкой на эфир Canal+. - По крайней мере, на моей памяти. Мы уже отложили половину гонок сезона, а такого никогда не было. С финансовой точки зрения это очень сильно ударит по командам. Пора с этим что-то делать.

После финансового кризиса 2008 года три или четыре автоконцерна покинули «Формулу-1». Теперь это может повториться. Нас ждет дезертирство команд, так как они теряют доходы, которые они получили бы от телетрансляций отмененных гонок. Если решение не будет найдено, нас всех ждут тяжелые времена.

Мы все тут находимся в одной лодке. Кто-то рулит, кто-то гребет, но друг без друга нам не обойтись. Не все в лидирующих командах это понимают. На прошлой неделе при анонимном голосовании мы решили передвинуть внедрение нового технического регламента, и это вселяет надежду. Еще три месяца назад мы не могли договориться, а теперь быстро приняли решение. Теперь нужно продолжать в том же духе. В противном случае несколько команд не выживут, такова правда.