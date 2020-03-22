Руководитель «Альфа Ромео»: «Не знаю, будет ли место гонкам в мире после коронавируса»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер заявил, что «Формулу-1» ждут серьезные проблемы после того, как закончится пандемия коронавируса.

— С учетом неизбежного падения выплат от Formula One Management и проблем у спонсоров в ближайшие месяцы, мы ожидаем снижения доходов на 15-20 процентов, — приводит F1i.com слова Вассера. — Если у нас часто будут проходить гонки 3 недели подряд, то нам придется нанимать больше сотрудников и произвести больше компонентов для болидов на случай проблем. Когда пандемия закончится, мир окажется в глубоком кризисе. Впереди нас ждут новости об отменах других гонок. После коронавируса наступят тяжелые времена, когда миру придется расставлять приоритеты. Не знаю, будет ли место гонкам в этой новой эпохе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список