Рукопожатие Феттеля и Хэмилтона после скандала на "Гран-при Канады"

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон обменялись рукопожатиями после скандального эпизода на "Гран-При Канады". Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство пилоту "Мерседеса". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

- Куда я должен был выехать, - сказал во время рукопожатия Феттель.

После гонки Феттель эмоционально выражал несогласие с решением судей и пропустил интервью после финиша. Однако после церемонии награждения его попросили ответить на несколько вопросов перед публикой вместе с Хэмилтоном.

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл