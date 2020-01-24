Рубенс Баррикелло: «Талант Хэмилтона превосходит Сенну и Шумахера»

Бывший гонщик «Формулы-1» Рубенс Баррикелло поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

— У идеального гонщика были бы мастерство Айртона Сенны, смелость Михаэля Шумахера и координация Льюиса, — цитирует Рубенса Autosport. — От себя я бы добавил стремление становиться сильнее с каждым днем. Конечно, речь не о физической форме, а в первую очередь о том, что в голове.

Думаю, талант Хэмилтона превосходит Айртона и Шумахера. В прошлом ему не хватало зрелости, но сейчас он прибавил в этом, и результат — налицо.