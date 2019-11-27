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Рубенс Баррикелло: «Люди думают, что Ферстаппен безумен»

27 ноября 2019, 21:00
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Бывший гонщик «Формулы-1» Рубенс Баррикелло поделился мнением о пилоте «Ред Булла» Максе Ферстаппене. Он стал победителем «Гран-при Бразили».

- Макс — агрессивный пилот, — цитирует бразильца Motorsport со ссылкой на De Telegraaf. — Люди думают, что он безумен. Кроме того, он не лезет в карман за словом. Всегда говорит то, что думает. Это то, что нужно, чтобы завоевать популярность у бразильцев.

Его победа в Сан-Паулу всегда была вопросом времени. Он ехал невероятно быстро. В тот уик-энд он выступил на 10 баллов из 10.

Его союз с «Хондой» выглядит очень многообещающим. У меня нет сомнений, что «Ред Булл» сможет построить еще одну прекрасную машину. Однако в «Формуле-1» каждый год складывается непредсказуемо, и сложно угадать, какая команда станет побеждать.

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