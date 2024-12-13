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Сегодня, 21:30

Руанда может начать проводить этап «Гран-при» «Формулы-1»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Руанды Поль Кагаме объявил, что страна подаст заявку на проведение этапа «Гран-при» «Формулы-1».

Политик сделал заявление в ходе генеральной ассамблеи FIA, состоявшейся в пятницу в столице Руанды Кигали.

«Я рад официально объявить, что Руанда подает заявку на «Гран-при» с целью возвращения азарта гонок в Африку. Огромное спасибо Стефано Доменикали (президент «Формулы-1» — Прим. «СЭ») и всей организации за достигнутый прогресс в наших обсуждениях. Уверяю вас, мы подойдем к этой возможности со всей серьезностью и ответственностью, которых она заслуживает», — цитирует Кагаме портал crash.net.

В планы правительства страны входит строительство новой трассы около аэропорта Бугесера, в 40 км к югу от Кигали, который будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Трассу спроектирует бывший гонщик «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков «Гран-при» Алекс Вурц.

Идею проведения этапа в Руанде поддержали, в частности, президент FIA Мохаммед Бен Сулайем и 7-кратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Гонки «Формулы-1» в Африке не проводились после исключения из календаря «Гран-при ЮАР» в 1994 году.

Источник: crash.net.
Формула-1
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