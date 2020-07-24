RTL: «Гран-при Германии» в 2020 году пройдет на «Нюрбургринге»

«Гран-при Германии» в сезоне-2020 «Формулы-1» пройдет на трассе «Нюрбургринг», сообщает RTL.

По информации источника, автодром примет этап «Королевских гонок» с 9 по 11 октября. Ранее стало известно, что трасса «Хоккенхаймринг» не сможет принять гонку в этом году. В последний раз этап «Формулы-1» на «Нюрбургринге» проходил в 2013 году.

Сообщается, что после этого «Формула-1» проведет этапы в Портимане (Португалия, 23-25 октября) и Имоле (Сан-Марино, 31 октября-1 ноября).