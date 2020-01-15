Рой Ниссани — новый тест-пилот «Уильямса»
13:48
Израильский гонщик Рой Ниссани занял должность тест-пилота «Уильямса», сообщается на официальном сайте команды. Ниссани в этом году также будет участвовать в чемпионате «Формулы-2». Он проведет в «Уильямс» занятия на симуляторе и поучаствует в первых свободных практиках на трех этапах «Гран-при».
В конце 2019 года 25-летний Ниссани уже работал с британской командой на тестах в Абу-Даби.
Ранее в команде подтвердили, что победительница женского чемпионата W Series Джейми Чедвик останется в качестве пилота развития.
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