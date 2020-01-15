Израильский гонщик Рой Ниссани занял должность тест-пилота «Уильямса», сообщается на официальном сайте команды. Ниссани в этом году также будет участвовать в чемпионате «Формулы-2». Он проведет в «Уильямс» занятия на симуляторе и поучаствует в первых свободных практиках на трех этапах «Гран-при».

В конце 2019 года 25-летний Ниссани уже работал с британской командой на тестах в Абу-Даби.

Ранее в команде подтвердили, что победительница женского чемпионата W Series Джейми Чедвик останется в качестве пилота развития.