Российский пилот Мазепин раскрыл «план Б» на случай непопадания в «Формулу-1»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как бы продолжилась его карьера, если был он не попал в «Формулу-1».

«Когда поверил, что мечта о «Формуле-1» становится реальностью? Даже после того, как меня проинформировали, что удалось достичь договоренности с командой «Хаас», то для меня было странно это услышать, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Я боролся за чемпионство в своем турнире до самых последних гонок. Трудно было переключиться, что мечта 8-летнего мальчика превратилась в реальность. Сейчас я начинаю это осознавать».

«Какой был «план Б» (если бы не «Ф-1»)? На полный фулл-тайм перейти в университет, где я сейчас учусь. Обучаюсь на 4-м курсе в МГУ. Это требует достаточно большого затрата сил».

21-летний Мазепин подписал контракт с «Хаасом» перед началом сезона.