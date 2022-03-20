Российский гонщик Смоляр из-за штрафа стал 23-м в основной гонке «Формулы-3» в Бахрейне

Российский пилот команды MP Motorsport Александр Смоляр занял 23-е место в основной гонке «Формулы-3» в Бахрейне.

Гонщик, выступающий в нейтральном статусе, финишировал на восьмом месте, однако опустился на 23-ю строчку из-за штрафа в 20 секунд.

Победителем гонки стал Виктор Мартен из ART, на второй строчке — брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, Артур Леклер из Prema. Третье место занял Грегуар Соси, выступающий из ART.

Во вчерашней спринт-гонке Смоляр занял третье место. По итогам «Гран-при Бахрейна», который стал первым этапом сезона-2022, россиянин занимает восьмое место в личном зачете с 8 очками. На первой строчке идет Виктор Мартен (25), второй — Артур Леклер (24), третий — Оливер Бирман (17).