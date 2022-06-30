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Сегодня, 12:48

Российский гонщик «Формулы-3» Смоляр пропустит этап в Великобритании из-за проблем с визой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр пропустит этап гоночной серии в Великобритании, сообщает пресс-служба команды «МП Моторспорт», за которую выступает гонщик.

20-летний спортсмен не сможет участвовать в уик-энде в Сильверстоуне из-за проблем с британской визой. Его место займет румын Филип Угран.

После трех этапов сезона-2022 в «Формуле-3» Смоляр занимает шестое место в личном зачете с 28 очками. Пилот выступает в нынешнем сезоне под нейтральным флагом.

Этап «Формулы-3» в Великобритании пройдет с 1 по 3 июля.

Источник: https://twitter.com/OfficialMPteam/status/1542432761079685184
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