Российский гонщик «Формулы-3» Смоляр пропустит этап в Великобритании из-за проблем с визой

Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр пропустит этап гоночной серии в Великобритании, сообщает пресс-служба команды «МП Моторспорт», за которую выступает гонщик.

20-летний спортсмен не сможет участвовать в уик-энде в Сильверстоуне из-за проблем с британской визой. Его место займет румын Филип Угран.

После трех этапов сезона-2022 в «Формуле-3» Смоляр занимает шестое место в личном зачете с 28 очками. Пилот выступает в нынешнем сезоне под нейтральным флагом.

Этап «Формулы-3» в Великобритании пройдет с 1 по 3 июля.