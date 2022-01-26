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Сегодня, 14:59

«Лучшая тренировка в этом году». Мазепин показал фото с Роналду

Российский гонщик «Формулы-1» провел тренировку с Криштиану Роналду
Иван Шитик
Корреспондент
Никита Мазепин.
Фото Instagram

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который выступает за команду «Хаас», опубликовал фотографию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Лучшая тренировка в зале в этом году», — подписал Мазепин снимок в Instagram.

Публикация от NIKITA (@nikita_mazepin)

«МЮ» проведет следующий матч 4 февраля в рамках Кубка Англии против «Мидлсбро». Португальский футболист сейчас находится на отдыхе в Дубае.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Хаас
Никита Мазепин
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