«Лучшая тренировка в этом году». Мазепин показал фото с Роналду

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который выступает за команду «Хаас», опубликовал фотографию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Лучшая тренировка в зале в этом году», — подписал Мазепин снимок в Instagram.

«МЮ» проведет следующий матч 4 февраля в рамках Кубка Англии против «Мидлсбро». Португальский футболист сейчас находится на отдыхе в Дубае.