Россиянин Смоляр выиграл гонку «Формулы-3» в Великобритании. Это его первая победа

Российский гонщик SMP Racing Александр Смоляр одержал свою первую победу в «Формуле-3», выиграв второй заезд на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.

18-летний пилот, финишировавший в первой гонке на 10-м месте, стартовал с первой позиции по правилу перевернутой стартовой решетки, и лидировал весь заезд. Второе место занял гонщик «Тридента» Давид Бекманн, уступивший Смоляру 0,7 секунды. Третья строчка — у Клемента Новалака из «Карлина», он проиграл россиянину 1,1 секунды.

Следующий этап «Формулы-3» также состоится на «Сильверстоуне», он пройдет с 7 по 9 августа.