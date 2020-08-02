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Россиянин Смоляр выиграл гонку «Формулы-3» в Великобритании. Это его первая победа

11:57
Александр Смоляр. Фото Twitter
Александр Смоляр. Фото Twitter

Российский гонщик SMP Racing Александр Смоляр одержал свою первую победу в «Формуле-3», выиграв второй заезд на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.

18-летний пилот, финишировавший в первой гонке на 10-м месте, стартовал с первой позиции по правилу перевернутой стартовой решетки, и лидировал весь заезд. Второе место занял гонщик «Тридента» Давид Бекманн, уступивший Смоляру 0,7 секунды. Третья строчка — у Клемента Новалака из «Карлина», он проиграл россиянину 1,1 секунды.

Следующий этап «Формулы-3» также состоится на «Сильверстоуне», он пройдет с 7 по 9 августа.

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