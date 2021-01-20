Россиянин Смоляр продолжит выступать в «Формуле-3»
08:38
Российский гонщик Александр Смоляр продлил контракт с командой «Формулы-3» ART.
19-летний спортсмен проведет второй сезон подряд в качестве пилота французского коллектива. Россиянин дебютировал в «Формуле-3» в 2020 году.
.@AlexSmolyar1 to line up again with ART Grand Prix in @FIAFormula3https://t.co/LBKWW703BO— ART Grand Prix (@ARTGP) January 19, 2021
?: LAT Images #F3 pic.twitter.com/746YpbvZM3
В сезоне-2020 Смоляр занял 11-е место в личном зачете «Формулы-3», в его активе один подиум (3-е место на этапе в Монце).
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