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Россиянин Смоляр продолжит выступать в «Формуле-3»

08:38

Российский гонщик Александр Смоляр продлил контракт с командой «Формулы-3» ART.

19-летний спортсмен проведет второй сезон подряд в качестве пилота французского коллектива. Россиянин дебютировал в «Формуле-3» в 2020 году.

В сезоне-2020 Смоляр занял 11-е место в личном зачете «Формулы-3», в его активе один подиум (3-е место на этапе в Монце).

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