Росс Браун: «В Мексике Ферстаппен показал свой возраст или его отсутствие»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун прокомментировал выступление пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на «Гран-при Мексики». По его словам, 22-летний голландец показал, что ему еще нужно кое-чему учиться.

— Макс совершил несколько ошибок, которые ему дорого стоили, — цитирует F1i Брауна. — В субботу он проигнорировал желтые флаги после аварии Боттаса в третьем сегменте квалификации. А потом нагло признал, что специально не снизил скорость. В воскресенье он устроил жесткую битву с Хэмилтоном на старте. А затем в борьбе с Боттасом после амбициозного маневра проколол колесо. Это было слишком. Утешением служит его прорыв с последнего места на шестое и марафон из 66 кругов на жестких шинах. Голландец показал свой возраст или его отсутствие. Ему всего 22 года — есть простор для улучшения. Нужно брать свое и грамотно оценивать свои силы, как это показывал Хэмилтон.